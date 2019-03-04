Квальярелла потеснил Роналду в гонке за "Золотую Бутсу", Месси по-прежнему лидирует

2 Теги лионель мессифабио квальяреллакилиан мбаппекриштиану роналду

Квальярелла потеснил Роналду в гонке за "Золотую Бутсу", Месси по-прежнему лидирует

В гонке за "Золотой бутсой" произошли небольшие изменения.

Так, благодаря двум голам на минувших выходных Фабио Квальярелла сместил Криштиану Роналду с третьего места рейтинга. Лионель Месси все еще лидирует в гонке, а Килиан Мбаппе продолжает гнаться за аргентинцем.

Топ-10 выглядит следующим образом:

1. Лионель Месси ("Барселона"): 25 голов, 50 очков;
2. Килиан Мбаппе (ПСЖ): 24 гола, 48 очков;
3. Фабио Квальярелла ("Сампдория"): 19 голов, 38 очков;
4. Криштиану Роналду ("Ювентус"): 19 голов, 38 очков;
5. Кшиштоф Пентек ("Милан"): 18 голов, 36 очков;
6. Серхио Агуэро ("Манчестер Сити"): 18 голов, 36 очков;
7. Эдинсон Кавани (ПСЖ): 17 голов, 34 очка;
8. Мохамед Салах ("Ливерпуль"): 17 голов, 34 очка;
9. Роберт Сков ("Копенгаген"): 22 гола, 33 очка;
10. Луис Суарес ("Барселона"): 16 голов, 32 очка.

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Комментарии

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jugulator
Пьянь

Сместил с 3 места разве что по возрасту, голов-то одинаково забили.

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ИЗВРАЩЕНЕЦ
ИЗВРАЩЕНЕЦ

Не видать мне больше ни "Золотой бутсы", ни "Золотого мяча". Без связей и бабла Переса - я НИКТО!

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