Квальярелла потеснил Роналду в гонке за "Золотую Бутсу", Месси по-прежнему лидирует
В гонке за "Золотой бутсой" произошли небольшие изменения.
Так, благодаря двум голам на минувших выходных Фабио Квальярелла сместил Криштиану Роналду с третьего места рейтинга. Лионель Месси все еще лидирует в гонке, а Килиан Мбаппе продолжает гнаться за аргентинцем.
Топ-10 выглядит следующим образом:
1. Лионель Месси ("Барселона"): 25 голов, 50 очков;
2. Килиан Мбаппе (ПСЖ): 24 гола, 48 очков;
3. Фабио Квальярелла ("Сампдория"): 19 голов, 38 очков;
4. Криштиану Роналду ("Ювентус"): 19 голов, 38 очков;
5. Кшиштоф Пентек ("Милан"): 18 голов, 36 очков;
6. Серхио Агуэро ("Манчестер Сити"): 18 голов, 36 очков;
7. Эдинсон Кавани (ПСЖ): 17 голов, 34 очка;
8. Мохамед Салах ("Ливерпуль"): 17 голов, 34 очка;
9. Роберт Сков ("Копенгаген"): 22 гола, 33 очка;
10. Луис Суарес ("Барселона"): 16 голов, 32 очка.
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|Манчестер Сити
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|2
|Ливерпуль
|29
|70
|3
|Тоттенхэм
|29
|61
|4
|Манчестер Юнайтед
|29
|58
|5
|Арсенал Лондон
|29
|57
|6
|Челси
|28
|56
|7
|Вулверхэмптон
|29
|43
|8
|Уотфорд
|29
|43
|9
|Вест Хэм Юнайтед
|29
|39
|10
|Эвертон
|29
|37
|11
|Лестер Сити
|29
|35
|12
|Борнмут
|29
|34
|13
|Кристал Пэлас
|29
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|29
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|28
|30
|16
|Бернли
|29
|30
|17
|Саутгемптон
|29
|27
|18
|Кардифф Сити
|29
|25
|19
|Фулхэм
|29
|17
|20
|Хаддерсфилд Таун
|29
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