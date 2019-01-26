Квальярелла повторил исторический рекорд Серии А
Форвард "Сампдории" Фабио Квальярелла поразил ворота "Удинезе" в матче 21-го тура чемпионата Италии.
Таким образом, 35-летний футболист повторил рекорд Серии А по числу игр подряд, в которых он забивал хотя бы один гол.
Матч с фриульцами стал для Квальяреллы 11-м результативным.
Отметим, что установил данный рекорд в 1994 году экс-нападающий "Фиорентины", "Ромы" и "Интера" Габриэль Батистута.
Не пропустите: "Сассуоло" разгромил "Кальяри" в 21-м туре Серии А. | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
"Эвертон" сенсационно вылетел из Кубка Англии от аутсайдера Чемпионшипа
-
"Милан" - "Наполи": видеотрансляция битвы Гаттузо и Анчелотти
-
"Вердер" и "Айнтрахт" поделили очки в 19-м туре Бундеслиги
-
"Леганес" и "Эйбар" сильнейшего не выявили
-
Кубок Англии очень важен: Гвардиола прокомментировал победу над "Бернли"
-
"Сампдория" благодаря дублю Квальяреллы разгромила "Удинезе"
-
Новый тренер "Монако" не поставил Головина в стартовый состав на матч с "Дижоном"
-
"Арсенал" потерял двух защитников
-
"Интер" объявил о первом зимнем трансфере
-
Квальярелла повторил исторический рекорд Серии А
-
"Галатасарай" одолел "Гёзтепе", "Кайсериспор" и "Бурсаспор" расписали результативную ничью
-
Три игрока "Реала" восстановились после травм
-
Поиски самолёта с Салой возобновлены
-
Игрок "Ювентуса" отказал "Манчестер Юнайтед"
-
"Атлетико" обыграл "Хетафе" и вплотную приблизился к лидирующей "Барселоне"
-
"Манчестер Сити" уничтожил "Бернли" и другие результаты 1/16 финала Кубка Англии
-
4
Вальверде назвал приоритетный турнир для "Барселоны"
-
Дортмундская "Боруссия" сокрушила "Ганновер" и другие результаты 19-го тура Бундеслиги
-
Мельгарехо рассказал о своём отношении к Массимо Каррере
-
"Сассуоло" разгромил "Кальяри" в 21-м туре Серии А
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|20
|56
|2
|Наполи
|20
|47
|3
|Интер Милан
|20
|40
|4
|Милан
|20
|34
|5
|Рома
|20
|33
|6
|Лацио
|20
|32
|7
|Аталанта
|20
|31
|8
|Сампдория
|20
|30
|9
|Сассуоло
|21
|29
|10
|Парма
|20
|28
|11
|Фиорентина
|20
|27
|12
|Торино
|20
|27
|13
|Кальяри
|21
|21
|14
|Дженоа
|20
|20
|15
|Удинезе
|20
|18
|16
|СПАЛ
|20
|18
|17
|Эмполи
|20
|17
|18
|Болонья
|20
|14
|19
|Фрозиноне
|20
|10
|20
|Кьево
|20
|8