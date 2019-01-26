Квальярелла повторил исторический рекорд Серии А

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Квальярелла повторил исторический рекорд Серии А

Форвард "Сампдории" Фабио Квальярелла поразил ворота "Удинезе" в матче 21-го тура чемпионата Италии.

Таким образом, 35-летний футболист повторил рекорд Серии А по числу игр подряд, в которых он забивал хотя бы один гол.

Матч с фриульцами стал для Квальяреллы 11-м результативным.

Отметим, что установил данный рекорд в 1994 году экс-нападающий "Фиорентины", "Ромы" и "Интера" Габриэль Батистута.

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