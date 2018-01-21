Квальярелла повторил личный рекорд результативности в Серии А

В матче 21-го тура чемпионата Италии "Сампдория" принимает "Фиорентину".

Счет в первой половине поединка открыл нападающий генуэзского клуба Фабио Квальярелла.

В этом сезоне 34-летний Квальярелла забил уже 13-й гол, что является повторением его личного рекорда результативности в Серии А, который был установлен в сезонах 2006/07, 2008/09 и 2014/15.

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