Квальярелла пожалел о своем переходе в "Ювентус"

Форвард "Сампдории" Фабио Квальярелла рассказал об отрезке своей карьеры, когда он выступал за "Ювентус".

"Мне не понравился "Ювентус". Неаполитанские фанаты видели меня предателем, из-за того, что я перешел в туринский клуб. Это были сложные годы, возможно, мне нужно было выбрать другой путь карьеры. Однажды за несколько дней до закрытия трансферного окна, я сказал, что не уйду из клуба. В ответ на это Антонио Конте мне заявил: "Тогда ты последний в списке форвардов". Я не заслуживал подобного отношения к себе" - приводит слова Квальяреллы Football Italia.

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