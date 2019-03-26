Квальярелла установил рекорд сборной Италии

Нападающий сборной Италии Фабио Квальярелла стал самым возрастным автором гола в истории национальной команды.

Форвард отметился голом в матче квалификации Евро-2020 с Лихтенштейном, поразив ворота соперника с пенальти. Это произошло в возрасте 36 лет и 54 дней.

Стоит отметить, что Квальярелла был вызван в сборную Италии впервые с 2010 года. Всего он провел за нее 28 матчей и забил семь голов.

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