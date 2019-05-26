Квальярелла в 36 лет стал лучшим бомбардиром Серии А

Форвард "Сампдории" Фабио Квальярелла стал лучшим бомбардиром Серии А сезона 2018/19.

Отметим, что 36-летний футболист забил 26 голов в 37 матчах. Дуван Сапата из "Аталанты" отстал от Квальяреллы на три гола.

Топ-5 лучших бомбардиров Серии А выглядит так:

1. Фабио Квальярелла ("Сампдория") - 26 голов;

2. Дуван Сапата ("Аталанта") - 23 гола;

3. Кшиштоф Пентек ("Милан") - 22 гола;

4. Криштиану Роналду ("Ювентус") - 21 гол;

5. Аркадиуш Милик ("Наполи") - 17 голов.

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