Квальярелла вошел в историю Серии А

Форвард "Сампдории" Фабио Квальярелла стал автором уникального достижения в Серии А. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Вчера, 25 ноября, прошел мат "Сампдория" - "Удинезе" (2:1), который стал для 36-летнего игрока 450-м в чемпионате Италии. Квальярелла стал первым действующим футболистом, который добился такого достижения.

В этом сезоне игрок участвовал в 11 матчах Серии А, отметившись 1 голом и 1 ассистом.

Ранее сообщалось, что "Сампдория" планирует продлить контракт с футболистом до 2021 года.

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