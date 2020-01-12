Квальярелла забивает 16 лет подряд. Это рекорд Серии А

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Квальярелла забивает 16 лет подряд. Это рекорд Серии А

Форвард "Сампдории" Фабио Квальярелла забил два гола в матче чемпионата Италии с "Брешией" (5:1).

В этом году 36-летний футболист впервые отметился голами. Квальярелла забивает в Серии А 16 календарных лет подряд, начиная с 2005 года. Это самая длинная серия в истории чемпионата.

В текущем сезоне нападающий отметился 5 голами в 16 матчах.

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