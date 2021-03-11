Кварацхелией заинтересовались итальянские клубы

Хавбек "Рубина" Хвича Кварацхелия может покинуть казанский клуб и уже летом оказаться в одной из команд итальянской Серии А, сообщает Tutto Mercato.

По информации издания, в услучах 20-летнего грузинского полузащитника заинтересованы "Милан" и "Ювентус". Сообщается, что представители скаутских служб этих клубов будут присутствовать на контрольном матче между сборными Грузии и Испании. На этой игре они планируют в живую оценить достоинства игрока. Матч состоится 28 марта в рамках отбора на ЧМ-2022.

В текущем сезоне РПЛ Кварацхелия сыграл за "Рубин" 18 матчей. В его активе 2 забитых мяча и 7 результативных передач.