Кварацхелией заинтересовались итальянские клубы
Хавбек "Рубина" Хвича Кварацхелия может покинуть казанский клуб и уже летом оказаться в одной из команд итальянской Серии А, сообщает Tutto Mercato.
По информации издания, в услучах 20-летнего грузинского полузащитника заинтересованы "Милан" и "Ювентус". Сообщается, что представители скаутских служб этих клубов будут присутствовать на контрольном матче между сборными Грузии и Испании. На этой игре они планируют в живую оценить достоинства игрока. Матч состоится 28 марта в рамках отбора на ЧМ-2022.
В текущем сезоне РПЛ Кварацхелия сыграл за "Рубин" 18 матчей. В его активе 2 забитых мяча и 7 результативных передач.
Читать также: "Рубин" определился с ценой на Хвичу Кварацхелию | http://soccernews.ru
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|Арсенал Лондон
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|Эвертон
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|27
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|Астон Вилла
|27
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|Вест Хэм Юнайтед
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