Кварацхелией заинтересовались итальянские клубы

Теги хвича кварацхелиятрансферырубинмиланювентус

Кварацхелией заинтересовались итальянские клубыХавбек "Рубина" Хвича Кварацхелия может покинуть казанский клуб и уже летом оказаться в одной из команд итальянской Серии А, сообщает Tutto Mercato.

По информации издания, в услучах 20-летнего грузинского полузащитника заинтересованы "Милан" и "Ювентус". Сообщается, что представители скаутских служб этих клубов будут присутствовать на контрольном матче между сборными Грузии и Испании. На этой игре они планируют в живую оценить достоинства игрока. Матч состоится 28 марта в рамках отбора на ЧМ-2022.

В текущем сезоне РПЛ Кварацхелия сыграл за "Рубин" 18 матчей. В его активе 2 забитых мяча и 7 результативных передач.

Читать также: "Рубин" определился с ценой на Хвичу Кварацхелию | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто станет лучшим бомбардиром Серии А?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Бавария" теряет Алабу из-за травмы

"Бавария" теряет Алабу из-за травмы

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов