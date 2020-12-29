Кварацхелия: "Естественно, я не собираюсь надолго оставаться в России"
Полузащитник казанского "Рубина" Хвича Кварацхелия прокомментировал своё будущее.
"Не могу сказать, что скоро поменяю команду, но знаю, что есть предложения и переговоры ведутся. Однако сейчас я не могу дать вам точный ответ. Конечно, я хочу играть в Европе. Мой приоритет - играть в отличный футбол, и, естественно, я не собираюсь оставаться в России надолго. В Европе много хороших лиг и команд", - сказал 19-летний грузин.
СМИ пишут об интересе к хавбеку со стороны "Торино", "Удинезе", "Сассуоло", "Зальцбурга", "Гента", "Галатасарая", "Севильи" и дортмундской "Боруссии".
В текущем сезоне Хвича сыграл за "Рубин" 16 матчей, забил 2 гола и сделал 5 ассистов. Его рыночная стоимость - 7,5 миллиона евро.
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