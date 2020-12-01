Кварацхелия излечился от коронавируса и вернулся в общую группу "Рубина"

Хавбек "Рубина" Хвича Кварацхелия приступил к тренировкам с командой в обычном режиме. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

"Посмотрите, кто вернулся", - говорится в соцсети клуба.

Напомним, 19-летний футболист заразился коронавирусом в расположении сборной Грузии. 2 недели игрок находился на самоизоляции.

5 декабря состоится матч 17-го тура РПЛ "Рубин" - "Локомотив". Начало - в 14:00 (мск).

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