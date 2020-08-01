Кварацхелия - лучший молодой игрок сезона РПЛ

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Кварацхелия - лучший молодой игрок сезона РПЛ

Стало известно имя лучшего молодого футболиста российской Премьер-лиги по итогам сезона 2019/20.

Почётного звания удостоился полузащитник казанского "Рубина" Хвича Кварацхелия.

19-летний грузин стал победителем голосования, в котором приняли участие капитаны и главные тренеры команд РПЛ, наставник сборной России Станислав Черчесов, эксперты телеканала "Матч Премьер" и представители СМИ.

В 27 матчах прошедшего чемпионата Кварацхелия забил 3 гола и сделал 4 ассиста.

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