Кварацхелия получил травму в матче с "Уралом"

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Хавбек "Рубина" Хвича Кварацхелия не смог доиграть матч против "Урала" в рамках 26-го тура Российской Премьер-Лиги.

В середине первой половины встречи 20-летний футболист попросил замену и смог покинуть поле только с помощью врачей.

Травму грузинский полузащитник получил в момент рывка со своей половины поля. Во время движения схватился за бедро и упал на газон. После этого жестами показал, что нуждается в замене.

Характер травмы и сроки восстановления будут известны позднее.

В текущем сезоне Кварацхелия выходил на поле в 22 матчах РПЛ, в которых забил 4 гола и сделал 5 голевых передач.