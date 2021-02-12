Кварацхелия попал в топ-50 молодых игроков в мире по версии L'Equipe

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Кварацхелия попал в топ-50 молодых игроков в мире по версии L'EquipeИздание L'Equipe разместило рейтинг лучших молодых футболистов в мире. В список вошли игроки, родившиеся не раньше 1 января 2001 года.

Среди лучших оказался представитель РПЛ — хавбек "Рубина" Хвича Кварацхелия занял 34 место. Сегодня, 12 февраля, футболисту исполнилось 20 лет.

Лучшим L'Equipe признал нападающего "Барселоны" Ансу Фати. Следом за ним расположились Эдуардо Камавинга из "Ренна" и Райан Гравенберх из "Аякса".

1. Ансу Фати ("Барселона", 2002 год рождения)

2. Эдуардо Камавинга ("Ренн", 2002)

3. Райан Гравенберх ("Аякс", 2002)

4. Педри ("Барселона", 2002)

5. Джованни Рейна ("Боруссия" Д, 2002)

6. Джуж Беллингхэм ("Боруссия" Д, 2003)

7. Яри Ферсхерен ("Андерлехт", 2001)

8. Мэйсон Гринвуд ("Манчестер Юнайтед", 2001)

9. Букайо Сака ("Арсенал", 2001)

10. Мирон Боаду (АЗ, 2001)
 

23. Илья Забарный ("Динамо" Киев, 2002)

30. Анатолий Трубин ("Шахтер" Донецк, 2001)

34. Хвича Кварацхелия ("Рубин", 2001)

Полный список 50-ти лучших молодых футболистов:

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