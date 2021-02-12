Кварацхелия попал в топ-50 молодых игроков в мире по версии L'Equipe
Издание L'Equipe разместило рейтинг лучших молодых футболистов в мире. В список вошли игроки, родившиеся не раньше 1 января 2001 года.
Среди лучших оказался представитель РПЛ — хавбек "Рубина" Хвича Кварацхелия занял 34 место. Сегодня, 12 февраля, футболисту исполнилось 20 лет.
Лучшим L'Equipe признал нападающего "Барселоны" Ансу Фати. Следом за ним расположились Эдуардо Камавинга из "Ренна" и Райан Гравенберх из "Аякса".
1. Ансу Фати ("Барселона", 2002 год рождения)
2. Эдуардо Камавинга ("Ренн", 2002)
3. Райан Гравенберх ("Аякс", 2002)
4. Педри ("Барселона", 2002)
5. Джованни Рейна ("Боруссия" Д, 2002)
6. Джуж Беллингхэм ("Боруссия" Д, 2003)
7. Яри Ферсхерен ("Андерлехт", 2001)
8. Мэйсон Гринвуд ("Манчестер Юнайтед", 2001)
9. Букайо Сака ("Арсенал", 2001)
10. Мирон Боаду (АЗ, 2001)
23. Илья Забарный ("Динамо" Киев, 2002)
30. Анатолий Трубин ("Шахтер" Донецк, 2001)
34. Хвича Кварацхелия ("Рубин", 2001)
Полный список 50-ти лучших молодых футболистов:
L'Equipe have ranked the best 50 young players in world football (born 2001 or after). pic.twitter.com/zbV4BAw2Wc— Colin Millar (@Millar_Colin) February 12, 2021
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18