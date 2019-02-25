Кварацхелия прокомментировал переход в "Локомотив"

Новичок "Локомотива" Хвича Кварацхелия прокомментировал свой переход в московский клуб.

"Знал, что "Локомотив" - чемпион России! Это очень круто. Когда узнал о предложении "Локомотива" - не думал ни секунды. Играть в таком клубе - мечта", - цитирует 18-летнего грузина официальный сайт "железнодорожников".

Напомним, что "Локомотив" арендовал Кварацхелию у "Рустави" до конца текущего сезона.

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