Кварацхелия прокомментировал свой уход из "Локомотива"

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Кварацхелия прокомментировал свой уход из "Локомотива"

Полузащитник Хвича Кварацхелия в своем инстаграме рассказал, почему он решил покинуть московский "Локомотив". Также футболист поблагодарил всех, кто окружал его в клубе. 

"Во-первых, спасибо футболистам, тренерскому штабу, каждому работнику, и, конечно, болельщикам. Это были самые лучшие 6 месяцев для меня. Спасибо помощникам тренера, они всегда справедливо указывали мне на мои ошибки. Это помогало мне в развитии как футболисту. Спасибо за всё. 

Что касается моего ухода из команды - это не было запланировано. Я знал, что проведу следующий сезон в команде и был очень взволнован. Но, к сожалению, этого не произошло. И в этом нет вины моего агента", - сказал Кварацхелия.

Ранее главный тренер "Локомотива" высказался об уходе полузащитника.

Напомним, 18-летний футболист выступал в "Локомотиве" с феврале 2019 года, в этом месяце срок его аренды истек, и он решил вернутся в грузинский "Рустави".

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