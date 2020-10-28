Кварацхелия рассказал, как был обставлен его уход в "Рубин"
Экс-игрок "Локомотива" Хвича Кварцхелия в интервью ютуб-каналу Нобеля Арустамяна рассказал детали его перехода в казанский "Рубин".
"Я был на сборе в Австрии. Мне позвонил агент и рассказал о предложении "Рубина". Я ответил: "Хочу только играть в футбол. Ты сам реши, что будет для меня лучше». Он назвал "Рубин".
Был такой разговор, что если я не подпишу контракт с "Локомотивом", то меня даже выселят из гостиницы.
Мне объясняли, что у Миранчука тоже была такая ситуация. Но он остался и стал лидером "Локо". Но я видел свою ситуацию по-иному. Думаю, Юрий Павлович Семин понимает, почему я так поступил. И согласен с моим решением.
Мне было обидно такое отношение. Но я не сказал ни одного плохого слова в их адрес", - заявил футболист.
Ранее "Чемпионат" сообщил, что в 19-летнем хавбеке заинтересована дортмундская "Боруссия".
А еще: Куман высказался о предстоящем матче с "Ювентусом"| http://soccernews.ru
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