Кварацхелия сравнил Месси и Роналду

Теги хвича кварацхелиялионель мессикриштиану роналдуювентусбарселона

Кварацхелия сравнил Месси и Роналду

Грузинский полузащитник казанского "Рубина" Хвича Кварацхелия рассказал, что его любимым футболистом является португальский нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду.

"Мой брат и все болеют за "Барселону", только я и папа болеем за "Реал". Я обожаю Роналду. Он для меня первый спортсмен и футболист. У него не было такого таланта, как у Месси. Вообще, очень тяжело, когда у тебя есть такой противник, как Месси, с ним трудно играть в футбол", -  сказал Кварацхелия в интервью журналиста Нобелю Арустамяну на YouTube-канале Nobel.

19-летний Кварацхелия выступает за "Рубин" с 2019 года. Всего за казанский клуб он провел 40 матчей во всех турнирах, забил пять голов и отдал девять результативных передач. Ранее играл за московский "Локомотив", "Рустави" и тбилисское "Динамо". За сборную Грузии сыграл пять матчей и забил один гол.

Не пропустите: Криштиану Роналду отреагировал на победу "Реала" в матче с "Барселоной". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

РФС: арбитр Безбородов допустил две ошибки в пользу "Спартака" в матче с "Краснодаром"

РФС: арбитр Безбородов допустил две ошибки в пользу "Спартака" в матче с "Краснодаром"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов