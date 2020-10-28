Кварацхелия сравнил Месси и Роналду

Грузинский полузащитник казанского "Рубина" Хвича Кварацхелия рассказал, что его любимым футболистом является португальский нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду.

"Мой брат и все болеют за "Барселону", только я и папа болеем за "Реал". Я обожаю Роналду. Он для меня первый спортсмен и футболист. У него не было такого таланта, как у Месси. Вообще, очень тяжело, когда у тебя есть такой противник, как Месси, с ним трудно играть в футбол", - сказал Кварацхелия в интервью журналиста Нобелю Арустамяну на YouTube-канале Nobel.

19-летний Кварацхелия выступает за "Рубин" с 2019 года. Всего за казанский клуб он провел 40 матчей во всех турнирах, забил пять голов и отдал девять результативных передач. Ранее играл за московский "Локомотив", "Рустави" и тбилисское "Динамо". За сборную Грузии сыграл пять матчей и забил один гол.

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