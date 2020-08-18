Кварацхелия стал лучшим игроком матча "Сочи" - "Рубин"

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Кварацхелия стал лучшим игроком матча "Сочи" - "Рубин"

Крайний полузащитник "Рубина" Хвича Кварацхелия признан лучшим игроком матча 3-го тура РПЛ с "Сочи" (2:3).

В этой встрече 19-летний игрок сделал ассист и заработал пенальти.

В 27 матчах прошедшего чемпионата Кварацхелия забил 3 гола и сделал 4 ассиста.

А еще: "Сочи" обыграл "Рубин", забив победный гол на 91-й минуте| http://soccernews.ru
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