Кварацхелия выбирает между "Тоттенхэмом" и "Ювентусом"

Фото: инстаграм "Рубина"

Хавбек "Рубина" Хвича Кварацхелия, вероятно, покинет клуб этим летом.

По сведениям Popsport.com, 20-летний грузин продолжит карьеру в "Тоттенхэме" или "Ювентусе".

Отмечается, что переход в "Тоттенхэм" сейчас более вероятен. Переговоры находятся в заключительной фазе.

В прошлом сезоне на счету Кварацхелии четыре гола и четыре ассиста в 23 играх.

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