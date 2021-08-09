Кварацхелия выбирает между "Тоттенхэмом" и "Ювентусом"

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Кварацхелия выбирает между "Тоттенхэмом" и "Ювентусом" Фото: инстаграм "Рубина"

Хавбек "Рубина" Хвича Кварацхелия, вероятно, покинет клуб этим летом.

По сведениям Popsport.com, 20-летний грузин продолжит карьеру в "Тоттенхэме" или "Ювентусе".

Отмечается, что переход в "Тоттенхэм" сейчас более вероятен. Переговоры находятся в заключительной фазе.

В прошлом сезоне на счету Кварацхелии четыре гола и четыре ассиста в 23 играх.

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