Кварацхелия заразился коронавирусом в расположении сборной Грузии

Хавбек "Рубина" Хвича Кварацхелия сдал положительный тест на Covid-19. На данный момент футболист находится в расположении сборной Грузии. Об этом сообщается на сайте Грузинской федерации футбола.

Также коронавирусом заразился полузащитник "Коньяспора" Леван Шенгелия.

Заболевшие изолированы от команды и отправлены на карантин. Об игрока будут находиться под наблюдением врачей.

Сборная Грузии продолжает проведет товарищеский матч с командой Северной Македонии (12 ноября) и сыграет в Лиге наций со сборными Армении (15 ноября) и Эстонии (18 ноября).