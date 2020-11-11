Кварацхелия заразился коронавирусом в расположении сборной Грузии

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Кварацхелия заразился коронавирусом в расположении сборной Грузии

Хавбек "Рубина" Хвича Кварацхелия сдал положительный тест на Covid-19. На данный момент футболист находится в расположении сборной Грузии. Об этом сообщается на сайте Грузинской федерации футбола.

Также коронавирусом заразился полузащитник "Коньяспора" Леван Шенгелия.

Заболевшие изолированы от команды и отправлены на карантин. Об игрока будут находиться под наблюдением врачей.

Сборная Грузии продолжает проведет товарищеский матч с командой Северной Македонии (12 ноября) и сыграет в Лиге наций со сборными Армении (15 ноября) и Эстонии (18 ноября).
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В "Рубине" высказались о заражении Кварацхелии коронавирусом

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