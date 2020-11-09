Кварцхелия может продолжить карьеру в Серии А

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Кварцхелия может продолжить карьеру в Серии А

Три топ-клуба Италии интересуются хавбеком "Рубина" Хвичей Кварацхелией. Об этом пишет Calciomercato.

По данным источника, в 19-летнем грузине заинтересованы "Торино", "Удинезе" и "Сассуоло". Активность проявляет пока только "Торино".

Ранее агент игрока рассказывал, что летом с ним также связывались представители из Италии.

В текущем сезоне хавбек провел 14 матчей, отметившись 2 голами и 5 ассистами. Его трансферная стоимость - 7,5 миллиона евро.

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