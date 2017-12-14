Квартиру Эмери обокрали на 20 тысяч евро

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Квартиру Эмери обокрали на 20 тысяч евро

Главный тренер ПСЖ Унаи Эмери подвергся ограблению, сообщает Le Point.

По сведениям издания, из квартиры наставника были украдены его часы Rolex (стоимостью около 7 тысяч евро), браслет, две сумки Chanel, документы, трансферные планы ПСЖ, а также футболки нападающего Неймара

Общая сумма ущерба причиненного испанцу оценивается в 20 тысяч евро.

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