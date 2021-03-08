Квартиры нет, а он купил Ferrari: массажист Кокорина рассказал об удивительной покупке российского футболиста
Сергей Колесников, массажист нападающего "Фиорентины" Александра Кокорина, рассказал, как несколько лет назад третий вратарь московского "Динамо" Евгений Фролов купил себе Ferrari.
"Удивительно было в "Динамо". Ведут меня по базе, все показывают. Дошли до подземного паркинга. Комплекс отличный. С полями там не все хорошо, но сама база шикарная. Иду — бац - Красный Ferrari! Замер на ходу: "Это чей?!" А мне рассказывают — уникальный случай. Есть в "Динамо" третий вратарь. Вот Жеки Фролова автомобиль! У пацана квартиры нет, живет на базе — зато купил красный Ferrari. Исполнил мечту детства", - приводит слова Колесникова "Спорт-Экспресс".
Напомним, что некоторое время назад Фролов, выступающий за самарские "Крылья Советов", подверг резкой критике президента Российской Федерации Владимира Путина. За это руководство клуба оштрафовало голкипера.
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