Кверквелия: "Локомотив" может играть на равных со всеми

Защитник московского "Локомотива" Соломон Кверквелия высказался о шансах своей команды побороться за чемпионство.

"Возможно ли стать чемпионами? Конечно, почему нет? У нас есть шансы, мы же идем на втором месте. Боимся ли мы "Зенит"? У нас - такая команда, которая может со всеми играть на равных. Мы это уже не раз доказывали. Зачем бояться Питера или кого-то еще?! Мы в своих силах уверены", - цитирует 25-летнего бека SportBox.

Напомним, сегодня "Локомотив" сыграет против "Шерифа". | soccernews.ru