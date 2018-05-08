Кверквелия назвал лучших центральных защитников России и мира

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Кверквелия назвал лучших центральных защитников России и мира

Защитник "Локомотива" Соломон Кверквелия назвал лучших игроков на своей позиции.

"Лучший центральный защитник? В России назвал бы Джикию. А в мире - Серхио Рамоса. Почему? Посмотрите, как он себя ведет на поле, как играет. Сколько раз он вытаскивал "Реал" в финалах Лиги Чемпионов! Просто топ-игрок и настоящий лидер команды" - приводят слова Кверквелии российские СМИ.

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