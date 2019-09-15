Кверквелия не поможет "Локомотиву" в матче с "Байером"

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин сообщил, что защитник команды Соломон Кверквелия не успеет восстановиться к матчу 1-го тура группового этапа Лиги Чемпионов против "Байера".

"Сможет ли сыграть против "Байера" Кверквелия? Нет", - приводят слова Семина российские СМИ.

Стоит отметить, что из-за травмы грузинский защитника пока что не провел ни одного матча в нынешнем сезоне. Также матч с немецким клубом пропустит полузащитник Антон Миранчук. Под вопросом участие в поединке защитника Бенедикта Хеведеса.

Матч "Байер" - "Локомотив" состоится 18 сентября. Начало встречи в 22:00 мск.

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