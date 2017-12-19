Кверквелия: "О том, что можем стать чемпионами, говорил еще летом"

Защитник московского "Локомотива" Соломон Кверквелия высказался о лидерстве своей команды в Премьер-Лиге.

"О том, что можем стать чемпионами, я сказал еще перед началом сезона, когда шли разговоры о месте в пятерке. Надо мной посмеивались, а стартовали четырьмя победами и одной ничьей.

Уверенность взялась во время зимних сборов. Уже тогда чувствовалось, что можем прибавить. Поработали в охотку, пополнение хорошее подошло - Антон Миранчук, Фарфан. А как Фернандеш заиграл! Лысов с Бариновым на глазах растут, им есть чему поучиться у "железного" Денисова. Сейчас еще Чорлука с Ари подтянутся", - цитирует 25-летнего бека СЭ.

Напомним, Семин назвал Кверквелию лучшим игроком Премьер-Лиги в 2017-м году. | soccernews.ru