Кверквелия обошёлся "Локомотиву" в 2,5 миллиона евро

Теги локомотив москварубинсоломон квирквелия

Кверквелия обошёлся "Локомотиву" в 2,5 миллиона евро

Московский "Локомотив" выкупил защитника "Рубина" Соломона Кверквелию, сообщают российские СМИ.

Трансфер 25-летнего грузина обошёлся "железнодорожникам" в 2,5 миллиона евро. Сам футболист поставил подпись под контрактом, рассчитанным до лета 2021 года.

Напомним, что Кверквелия выступал за "Локомотив" на правах аренды во второй половине минувшего сезона, в его активе 15 матчей во всех турнирах.

Не пропустите: Геркус: "Локомотив" продлил контракт с Фарфаном". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Кубок Конфедераций?
Все опросы

главное

ЦСКА продлил Марио Фернандеса

ЦСКА продлил Марио Фернандеса

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Спартак Москва 30 69
2 ЦСКА Москва 30 62
3 Зенит Санкт-Петербург 30 61
4 Краснодар 30 49
5 Терек Грозный 30 48
6 Ростов 30 48
7 Уфа 30 43
8 Локомотив Москва 30 42
9 Рубин 30 38
10 Амкар 30 35
11 Урал 30 30
12 Анжи 30 30
13 Оренбург 30 30
14 Арсенал Тула 30 28
15 Крылья Советов 30 28
16 Томь 30 14
Полная таблица

топ-5 тегов