Кверквелия обошёлся "Локомотиву" в 2,5 миллиона евро

Московский "Локомотив" выкупил защитника "Рубина" Соломона Кверквелию, сообщают российские СМИ.

Трансфер 25-летнего грузина обошёлся "железнодорожникам" в 2,5 миллиона евро. Сам футболист поставил подпись под контрактом, рассчитанным до лета 2021 года.

Напомним, что Кверквелия выступал за "Локомотив" на правах аренды во второй половине минувшего сезона, в его активе 15 матчей во всех турнирах.

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