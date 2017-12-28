Кверквелия признан лучшим игроком Грузии в 2017 году

Футбольная федерация Грузии признала лучшим игроком страны в 2017 году защитника "Локомотива" Соломона Кверквелию, сообщает официальный твиттер "железнодорожников".

Стоит отметить, что 25-летний футболист уже получал аналогичную награду в 2014 году, выступая тогда за "Рубин".

В этом сезоне Кверквелия сыграл за "Локомотив" 28 матчей и забил 3 гола.

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