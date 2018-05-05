Кверквелия признан лучшим игроком "Локомотива" в апреле

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Кверквелия признан лучшим игроком "Локомотива" в апреле

Защитник "Локомотива" Соломон Кверквелия признан лучшим игроком команды по итогам апреля, сообщает официальный сайт клуба.

26-летний грузин стал победителем голосования болельщиков, набрав 40,7 процента голосов. Центрбек опередил вратаря Гильерме (24,7%) и полузащитника Антона Миранчука (21,4%).

В апреле Кверквелия сыграл за "Локомотив" 4 матча, в трёх из них "железнодорожники" сохранили свои ворота в неприкосновенности.

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