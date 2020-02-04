Кверквелия рассказал, какие цели ставит перед собой "Локомотив" на весеннюю часть сезона
Защитник "Локомотива" Соломон Кверквелия рассказал о целях московского клуба на вторую часть сезона. Об этом сообщает "Советский спорт".
"Попасть в Лигу чемпионов. Догнать "Зенит" будет трудно, а за второе место надо бороться", - сказал Кверквелия.
Также футболист высказался о трансфере Федора Смолова в "Сельту": "Было неожиданно! Но что поделать, это его выбор. Кто знает, может, Федор еще вернется. В любом случае, желаю ему удачи в Испании. И чтобы без травм", - сказал игрок.
По итогам 19 туров "Локомотив" занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ, однако отставание от идущего вторым "Краснодара" составляет всего одно очко.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|19
|45
|2
|Краснодар
|19
|35
|3
|Ростов
|19
|34
|4
|ЦСКА Москва
|19
|34
|5
|Локомотив Москва
|19
|34
|6
|Арсенал Тула
|19
|25
|7
|Уфа
|19
|25
|8
|Динамо Москва
|19
|24
|9
|Урал
|19
|24
|10
|Спартак Москва
|19
|22
|11
|Тамбов
|19
|21
|12
|Ахмат
|19
|19
|13
|Рубин
|19
|19
|14
|Оренбург
|18
|19
|15
|Крылья Советов
|19
|18
|16
|Сочи
|18
|15