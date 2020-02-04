Кверквелия рассказал, какие цели ставит перед собой "Локомотив" на весеннюю часть сезона

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Кверквелия рассказал, какие цели ставит перед собой "Локомотив" на весеннюю часть сезона

Защитник "Локомотива" Соломон Кверквелия рассказал о целях московского клуба на вторую часть сезона. Об этом сообщает "Советский спорт".

"Попасть в Лигу чемпионов. Догнать "Зенит" будет трудно, а за второе место надо бороться", - сказал Кверквелия.

Также футболист высказался о трансфере Федора Смолова в "Сельту": "Было неожиданно! Но что поделать, это его выбор. Кто знает, может, Федор еще вернется. В любом случае, желаю ему удачи в Испании. И чтобы без травм", - сказал игрок.

По итогам 19 туров "Локомотив" занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ, однако отставание от идущего вторым "Краснодара" составляет всего одно очко.

А еще: Сёмин высказался о возможном продлении контракта с "Локомотивом"| http://soccernews.ru
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