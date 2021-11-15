Кверквелия рассказал о несостоявшемся переходе в "Лестер"
Фото инстаграм Соломона Кверквелии
Центральный защитник "Металлиста 1925" Соломон Кверквелия вспомнил о том, как его хотел купить "Лестер".
Летом 2018 года "лисы" предлагали "Локомотиву" более 17 миллионов евро за грузинского футболиста, однако московский клуб ответил отказом.
"Переговоры действительно велись. Я выдал сумасшедший сезон в "Локомотиве". Мы стали чемпионами России, я провёл в чемпионате 29 матчей, мы мало пропускали, в сборной отыграл все игры. Почему не сложилось? На меня так и не вышли в итоге. Завершилось на этапе разговоров", - сказал Кверквелия.
За "Локо" игрок выступал с 2017 по 2021 год, провёл 108 матчей и забил 4 гола.
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|Команда
|М
|О
|1
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|27
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|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18