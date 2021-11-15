Кверквелия рассказал о несостоявшемся переходе в "Лестер"

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Кверквелия рассказал о несостоявшемся переходе в "Лестер"

Фото инстаграм Соломона Кверквелии

Центральный защитник "Металлиста 1925" Соломон Кверквелия вспомнил о том, как его хотел купить "Лестер".

Летом 2018 года "лисы" предлагали "Локомотиву" более 17 миллионов евро за грузинского футболиста, однако московский клуб ответил отказом.

"Переговоры действительно велись. Я выдал сумасшедший сезон в "Локомотиве". Мы стали чемпионами России, я провёл в чемпионате 29 матчей, мы мало пропускали, в сборной отыграл все игры. Почему не сложилось? На меня так и не вышли в итоге. Завершилось на этапе разговоров", - сказал Кверквелия.

За "Локо" игрок выступал с 2017 по 2021 год, провёл 108 матчей и забил 4 гола.

Не пропустите: Кверквелия сравнил чемпионаты России и Украины. | http://soccernews.ru
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