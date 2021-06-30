Кверквелия сделал заявление о своем будущем
Фото: ФК "Локомотив"
Защитник Соломон Кверквелия высказался о своем будущем после ухода из "Локомотива".
"Я пришел в "Локомотив" ради Юрия Павловича Семина. Палыч ушел, и я тоже ушел. Я ни о чем не жалею. Наоборот, я очень рад. У нас была задача - выиграть чемпионат России, и мы его выиграли.
Я благодарю "Локомотив", каждого фаната, каждого игрока, с кем я работал, выходил на поле. А то, что случилось наверху - это бизнес. Всех, кто был, так сказать, снизу, я благодарю. А то, что наверху, меня не касается. Это бизнес.
Ради чего я приехал в "Локомотив", я все взял. Мне пора уже ехать в Европу, попробовать себя в европейском чемпионате. Свое я в России отыграл, свое выиграл, свое заработал, мне хватит. Разумеется, есть конкретика по моему будущему, скоро узнаете. Это будет клуб из топ-5 европейских чемпионатов", - приводит слова Кверквелии "Р-Спорт".
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