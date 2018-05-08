Кверквелия: "Сделаю все ради Семина"

Теги соломон кверквелиялокомотив москваюрий семин

Кверквелия: "Сделаю все ради Семина"Защитник московского "Локомотива" Соломон Кверквелия рассказал, какую роль в его карьере сыграл главный тренер его команды Юрий Семин.

"Если бы не Палыч, я бы сейчас где-нибудь в первой лиге играл. Помню, когда только в "Локомотив" переходил, эксперты говорили: зачем Семину этот Кверквелия, который в заявку "Рубина" не проходит? Не буду называть фамилий, кто это говорил, но много таких людей было. Известных в футболе людей. А Палыч в меня поверил, и я ради него все сделаю!

Это человек, который дал мне вторую жизнь в футболе. Очень рад, что он продлил контракт. 70 лет человеку, а он на каждой тренировке с нами вкалывает. И получает такое удовольствие от футбола, что я просто в шоке! Пока Палыч хочет "Локомотив" тренировать, пусть тренирует. Он - легенда", - цитирует 26-летнего бека sport24.ru.

Напомним, Геркус рассказал о своих разногласиях с Семиным. | soccernews.ru

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