Кверквелия сравнил чемпионаты России и Украины
Фото инстаграм Соломона Кверквелии
Грузинский защитник Соломон Кверквелия рассказал о разнице между российской и украинской Премьер-лигой.
"В Украине две команды уровнем выше остальных. Другие клубы, как я вижу, плюс-минус одного уровня. Все могут отобрать очки друг у друга. Чемпионат непредсказуемый, тем и интересен. Явного фаворита в борьбе за третье место нет.
В России в этом плане всё более предсказуемо: есть шесть команд, которые из года в год борются за первую шестёрку. В Украине, кроме "Динамо" и "Шахтёра", все команды могут бороться за третье место", - сказал Кверквелия.
29-летний футболист сейчас выступает за украинский "Металлист 1925", а в России играл за "Рубин", "Нефтехимик", "Локомотив" и "Ротор".
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