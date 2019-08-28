Кверквелия: "Уход одного из Миранчуков не станет катастрофой для клуба"

Теги локомотив москвасоломон кверквелияалексей миранчук

Кверквелия: "Уход одного из Миранчуков не станет катастрофой для клуба"

Защитник "Локомотива" Соломон Кверквелия прокомментировал слухи о возможном уходе из команды одного из братьев Миранчуков. Об этом сообщает "Чемпионат".

"Уход одного из Миранчуков не станет катастрофой для клуба. "Локомотив" - большой клуб и уход двух-трёх футболистов не должен сказываться на команде. Я вообще не люблю это слово. Это футбол, здесь всякое бывает, у нас хорошая команда, в которой много хороших игроков. Братья Миранчуки - отличные футболисты. Я верю, что очень скоро они станут лучшими футболистами в России", - сказал Кверквелия.

Ранее стало известно, что Алексей Миранчук - приоритетная цель "Зенита".

"Локомотив" в турнирной таблице РПЛ занимает 4-е место, набрав 14 очков.

А еще: Кверквелия: "Про "Локомотив" говорят много плохого"| http://soccernews.ru
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