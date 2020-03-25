Кверквелия включил семь игроков "Локомотива" в сборную мечты



Защитник московского "Локомотива" Соломон Кверквелия составил свою сборную мечты из игроков, с которыми он когда-либо играл в одной команде.

Стоит отметить, что "команду Кверквелии" попали семь игроков "железнодорожников".

Вратарь: Маринато Гильерме ("Локомотив").

Защитники: Кристиан Ансальди ("Рубин"/"Торино"), Ведран Чорлука ("Локомотив"), Сесар Навас (закончил карьеру), Владислав Игнатьев ("Локомотив").

Полузащитники: Дмитрий Баринов ("Локомотив"), Гжегож Крыховяк ("Локомотив), Алексей Миранчук ("Локомотив"), Антон Миранчук ("Локомотив"), Роман Еременко ("Рубин"/"Ростов").

Нападающий: Саломон Рондон ("Рубин"/"Далянь Ифан").

"Думаю, моя команда выиграла бы в российском чемпионате", — сказал Кверквелия.

Не пропустите: "Локомотив" составил символическую сборную из легионеров, выступавших за клуб. | http://soccernews.ru