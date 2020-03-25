Кверквелия включил семь игроков "Локомотива" в сборную мечты

Теги соломон кверквелиялокомотив москва

Кверквелия включил семь игроков "Локомотива" в сборную мечты
Защитник московского "Локомотива" Соломон Кверквелия составил свою сборную мечты из игроков, с которыми он когда-либо играл в одной команде. 

Стоит отметить, что "команду Кверквелии" попали семь игроков "железнодорожников".

Вратарь: Маринато Гильерме ("Локомотив").

Защитники: Кристиан Ансальди ("Рубин"/"Торино"), Ведран Чорлука ("Локомотив"), Сесар Навас (закончил карьеру), Владислав Игнатьев ("Локомотив").

Полузащитники: Дмитрий Баринов ("Локомотив"), Гжегож Крыховяк ("Локомотив), Алексей Миранчук ("Локомотив"), Антон Миранчук ("Локомотив"), Роман Еременко ("Рубин"/"Ростов").

Нападающий: Саломон Рондон ("Рубин"/"Далянь Ифан").

"Думаю, моя команда выиграла бы в российском чемпионате", — сказал Кверквелия.

Не пропустите: "Локомотив" составил символическую сборную из легионеров, выступавших за клуб. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Путин объявил нерабочей следующую неделю в России

Путин объявил нерабочей следующую неделю в России

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 22 50
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 22 41
3 Краснодар Краснодар 22 41
4 Ростов Ростов 22 38
5 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 22 36
6 Динамо Москва Динамо Москва 22 30
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 22 28
8 Спартак Москва Спартак Москва 22 28
9 Уфа Уфа 22 27
10 Урал Урал 22 25
11 Тамбов Тамбов 22 25
12 Сочи Сочи 22 24
13 Оренбург Оренбург 22 23
14 Рубин Рубин 22 23
15 Крылья Советов Крылья Советов 22 22
16 Ахмат Ахмат 22 20
Полная таблица

топ-5 тегов