Квинси Промес - игрок месяца в "Спартаке"

Фото: инстаграм "Спартака"/Автор неизвестен

Московский "Спартак" объявил итоги голосования болельщиков за лучшего футболиста красно-белых в сентябре.

По итогам этого голосования, лучшим в прошедшем месяце был нападающий Квинси Промес. За него проголосовали 53% болельщиков. За 5 сыгранных матчей в сентябре он сумел забить 4 гола и отдал 4 голевые передачи.

На второй строчке расположился Георгий Джикия, за которого проголосовало 15% фанатов.

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