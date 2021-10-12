Квинси Промес - игрок месяца в "Спартаке"
Фото: инстаграм "Спартака"/Автор неизвестен
Московский "Спартак" объявил итоги голосования болельщиков за лучшего футболиста красно-белых в сентябре.
По итогам этого голосования, лучшим в прошедшем месяце был нападающий Квинси Промес. За него проголосовали 53% болельщиков. За 5 сыгранных матчей в сентябре он сумел забить 4 гола и отдал 4 голевые передачи.
На второй строчке расположился Георгий Джикия, за которого проголосовало 15% фанатов.
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