Квинси Промес может перейти в "Арсенал"

Лондонский "Арсенал" проявляет интерес к нападающему амстердамского "Аякса" Квинси Промесу, сообщает The Sun.

По сведениям издания, английский клуб намерен приобрести футболиста в летнее трансферное окно и готов заплатить за него порядка 28 миллионов евро. Сам игрок готов перебраться в английскую Премьер-лигу.

В минувшем сезоне 28-летний Промес провел за "Аякс" 28 матчей во всех турнирах, забил 16 голов и отдал пять результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года. Ранее он играл за "Твенте", "Гоу Эхед Иглс", "Спартак" и "Севилью".

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