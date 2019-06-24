Квинси Промес перешел в "Аякс"

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Квинси Промес перешел в "Аякс"

Экс-игрок "Спартака" Квинси Промес, игравший в составе "Севильи", перешел в "Аякс". Об это сообщает пресс-служба голландского клуба.

Контракт футболиста рассчитан до 2024 года.

Ранее была информация о том, что голландцы заплатят около 20 миллионов евро за трансфер 27-летнего игрока.

В минувшем сезоне Промес играл в 33 матчах в Примере, отметившись 2 голами и 3 ассистами. Ранее в составе сборной Голландии он завоевал серебро Лиги Наций.

А еще: Экс-хавбек "Спартака" Промес перейдет в "Аякс" за 20 миллионов евро | http://soccernews.ru
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