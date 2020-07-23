Квинси Промес показал форму "Аякса" на сезон-2020/2021

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Квинси Промес показал форму "Аякса" на сезон-2020/2021

Нападающий амстердамского "Аякса" Квинси Промес продемонстрировал домашнюю форму команды на следующий сезон.

"Просто великолепная", — написал Квинси на своей странице в Instagram.

Производителем экипировки является немецкая компания adidas. Футболка изготовлена в традиционных красных и белых цветах.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

The new Ajax Home Jersey. Simply Beautiful. ❌❌❌ #ForTheFuture

Публикация от Quincy Promes (@qpromes)

В нынешнем сезоне 28-летний Промес провел за "Аякс" 28 матчей во всех турнирах, забил 16 голов и отдал пять результативных передач. 

Напомним, что с 2014 по 2018 годы Промес выступал за "Спартак". В составе московского клуба он становился чемпионом России и обладателем Суперкубка страны.

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