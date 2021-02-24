Квинси Промес поприветствовал болельщиков "Спартака" (видео)

Полузащитник Квинси Промес прилетел в Москву для подписания контракта со "Спаратком". В аэропорту он сделал первые фото по возвращению в российскую столицу и передал привет все болельщикам "красно-белых".



Пресс-служба москвичей опубликовало короткое видео, на котором хавбек приветствует всех на русском языке.

Теперь игроку предстоит пройти медицинское обследование, которое станет финальной точкой перед подписанием соглашения. Контракт игрока, по информации источников, будет рассчитан на 3,5 года. Зарплата футболиста составит около 3,5 млн евро в год.



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