Квинси Промес поприветствовал болельщиков "Спартака" (видео)
Полузащитник Квинси Промес прилетел в Москву для подписания контракта со "Спаратком". В аэропорту он сделал первые фото по возвращению в российскую столицу и передал привет все болельщикам "красно-белых".
Пресс-служба москвичей опубликовало короткое видео, на котором хавбек приветствует всех на русском языке.
Красно-белые, держите видео-привет от Квинси! #АнтохаВернулся pic.twitter.com/EXAAouhiLp— ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) February 24, 2021
Теперь игроку предстоит пройти медицинское обследование, которое станет финальной точкой перед подписанием соглашения. Контракт игрока, по информации источников, будет рассчитан на 3,5 года. Зарплата футболиста составит около 3,5 млн евро в год.
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