Квинси Промес выложил загадочный пост в Instagram. Возможно, он связан со "Спартаком"

Теги спартак москвааяксквинси промес

Квинси Промес выложил загадочный пост в Instagram. Возможно, он связан со "Спартаком"

Нападающий амстердамского "Аякса" Квинси Промес поделился философским постом на своей странице в Instagram.

"Может меняться дорога, но не миссия", - написал Промес, опубликовав собственную фотографию.

Ранее сообщалось, что 29-летний Промес в ближайшее время может вернуться в московский "Спартак". Российский клуб договорился о полугодовой аренде футболиста за 500 тысяч евро с правом последующего выкупа за 9,5 миллионов евро.

Не пропустите: Крал останется в "Спартаке". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Фанаты "Аякса" ярко отреагировали на возможный уход Промеса в "Спартак"

Фанаты "Аякса" ярко отреагировали на возможный уход Промеса в "Спартак"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Аякс Аякс 34 86
2 ПСВ ПСВ 34 83
3 Фейеноорд Фейеноорд 34 65
4 АЗ АЗ 34 58
5 Витесс Витесс 34 53
6 Утрехт Утрехт 34 53
7 Хераклес Хераклес 34 48
8 Гронинген Гронинген 34 45
9 АДО Ден Хааг АДО Ден Хааг 34 45
10 Виллем II Виллем II 34 44
11 Херенвен Херенвен 34 41
12 ВВВ Венло ВВВ Венло 34 41
13 Зволле Зволле 34 39
14 Эммен Эммен 34 38
15 Фортунна Ситтард Фортунна Ситтард 34 34
16 Эксельсиор Эксельсиор 34 33
17 Де Графсхап Де Графсхап 34 29
18 НАК Бреда НАК Бреда 34 23
Полная таблица

топ-5 тегов