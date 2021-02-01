Квинси Промес выложил загадочный пост в Instagram. Возможно, он связан со "Спартаком"

Нападающий амстердамского "Аякса" Квинси Промес поделился философским постом на своей странице в Instagram.

"Может меняться дорога, но не миссия", - написал Промес, опубликовав собственную фотографию.

Ранее сообщалось, что 29-летний Промес в ближайшее время может вернуться в московский "Спартак". Российский клуб договорился о полугодовой аренде футболиста за 500 тысяч евро с правом последующего выкупа за 9,5 миллионов евро.

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