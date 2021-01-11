Квинси Промес закрыл комментарии в Instagram



Нападающий амстердамского "Аякса" и сборной Нидерландов Квинси Промес закрыл комментарии в своем Instagram из-за призывов болельщиков "Спартака" вернуться в московский клуб.

Некоторое время назад футболист поставил лайкнул комментарий болельщика, который призвал его вернуться в московский "Спартак". После этого фанаты "красно-белых" буквально завалили форварда сообщениями.

Ранее сообщалось, что Промес согласен вернуться в российский клуб, за который он выступал с 2014 по 2018 годы, забив 66 голов в 135 матчах.

В нынешнем сезоне 29-летний Промес провел за "Аякс" 19 матчей во всех турнирах, забил пять голов и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

Не пропустите: Промес ответил болельщику, который призвал его вернуться в "Спартак". | http://soccernews.ru