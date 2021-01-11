Квинси Промес закрыл комментарии в Instagram

Теги квинси промесаяксспартак москва

Квинси Промес закрыл комментарии в Instagram
Нападающий амстердамского "Аякса" и сборной Нидерландов Квинси Промес закрыл комментарии в своем Instagram из-за призывов болельщиков "Спартака" вернуться в московский клуб.

Некоторое время назад футболист поставил лайкнул комментарий болельщика, который призвал его вернуться в московский "Спартак". После этого фанаты "красно-белых" буквально завалили форварда сообщениями.

Ранее сообщалось, что Промес согласен вернуться в российский клуб, за который он выступал с 2014 по 2018 годы, забив 66 голов в 135 матчах.

В нынешнем сезоне 29-летний Промес провел за "Аякс" 19 матчей во всех турнирах, забил пять голов и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

Не пропустите: Промес ответил болельщику, который призвал его вернуться в "Спартак". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Результативность "Реала" упала на треть после ухода Роналду в "Ювентус"

Результативность "Реала" упала на треть после ухода Роналду в "Ювентус"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Аякс Аякс 34 86
2 ПСВ ПСВ 34 83
3 Фейеноорд Фейеноорд 34 65
4 АЗ АЗ 34 58
5 Витесс Витесс 34 53
6 Утрехт Утрехт 34 53
7 Хераклес Хераклес 34 48
8 Гронинген Гронинген 34 45
9 АДО Ден Хааг АДО Ден Хааг 34 45
10 Виллем II Виллем II 34 44
11 Херенвен Херенвен 34 41
12 ВВВ Венло ВВВ Венло 34 41
13 Зволле Зволле 34 39
14 Эммен Эммен 34 38
15 Фортунна Ситтард Фортунна Ситтард 34 34
16 Эксельсиор Эксельсиор 34 33
17 Де Графсхап Де Графсхап 34 29
18 НАК Бреда НАК Бреда 34 23
Полная таблица

топ-5 тегов