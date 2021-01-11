Квинси Промес закрыл комментарии в Instagram
Нападающий амстердамского "Аякса" и сборной Нидерландов Квинси Промес закрыл комментарии в своем Instagram из-за призывов болельщиков "Спартака" вернуться в московский клуб.
Некоторое время назад футболист поставил лайкнул комментарий болельщика, который призвал его вернуться в московский "Спартак". После этого фанаты "красно-белых" буквально завалили форварда сообщениями.
Ранее сообщалось, что Промес согласен вернуться в российский клуб, за который он выступал с 2014 по 2018 годы, забив 66 голов в 135 матчах.
В нынешнем сезоне 29-летний Промес провел за "Аякс" 19 матчей во всех турнирах, забил пять голов и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.
Не пропустите: Промес ответил болельщику, который призвал его вернуться в "Спартак". | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Аякс
|34
|86
|2
|ПСВ
|34
|83
|3
|Фейеноорд
|34
|65
|4
|АЗ
|34
|58
|5
|Витесс
|34
|53
|6
|Утрехт
|34
|53
|7
|Хераклес
|34
|48
|8
|Гронинген
|34
|45
|9
|АДО Ден Хааг
|34
|45
|10
|Виллем II
|34
|44
|11
|Херенвен
|34
|41
|12
|ВВВ Венло
|34
|41
|13
|Зволле
|34
|39
|14
|Эммен
|34
|38
|15
|Фортунна Ситтард
|34
|34
|16
|Эксельсиор
|34
|33
|17
|Де Графсхап
|34
|29
|18
|НАК Бреда
|34
|23