Кьяер и Нзонзи могут пропустить матч со "Спартаком"

Два игрока "Севильи" - защитник Симон Кьяер и хавбек Стивен Нзонзи - получили травмы в матче восьмого тура Примеры против "Атлетика".

Как сообщает Marca, участие вышеупомянутых футболистов в поединке третьего тура группового этапа Лиги Чемпионов со "Спартаком" находится под вопросом.

Напомним, что матч "Спартак" - "Севилья" состоится во вторник, 17 октября, в 21:45 по московскому времени.

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