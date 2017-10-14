Кьяер и Нзонзи могут пропустить матч со "Спартаком"
Два игрока "Севильи" - защитник Симон Кьяер и хавбек Стивен Нзонзи - получили травмы в матче восьмого тура Примеры против "Атлетика".
Как сообщает Marca, участие вышеупомянутых футболистов в поединке третьего тура группового этапа Лиги Чемпионов со "Спартаком" находится под вопросом.
Напомним, что матч "Спартак" - "Севилья" состоится во вторник, 17 октября, в 21:45 по московскому времени.
Не пропустите: Капитан "Севильи" пропустит матч со "Спартаком". | http://soccernews.ru
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