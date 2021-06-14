Кьяер может стать капитаном "Милана" после инцидента с Эриксеном

Фото: инстаграм Симона Кьяера/Автор неизвестен

Датский защитник "Милана" Симон Кьяер может стать капитаном итальянского клуба после истории с партнером по сборной Дании Кристианом Эриксеном, который потерял сознание во время матча чемпионата Европы.

Кьяер сразу же побежал к Эриксену и сделал так, чтобы он не проглотил язык. Также Симон дал указание партнерам по команде окружить лежащего Эриксена, чтобы происходящее с ним не попало в объективы телекамер. А затем Кьяер утешал жену Эриксена, Сабрину Квист, которую не пускали к мужу в момент оказания медицинской помощи.

Действия Кьяера привели в восторг руководство "Милана", поэтому рассматривается вариант с передачей ему капитанской повязки от защитника Алессио Романьоли, который нерегулярно выходит в стартовом составе.

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