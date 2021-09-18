Кьяер определился со своим будущим в "Милане"

Фото инстаграм Симона Кьяера

Центральный защитник Симон Кьяер хочет остаться в "Милане", сообщает журналист Педру Алмейда.

По его информации, итальянский клуб готов продлить контракт с игроком до 2024 года. Действующее соглашение истекает в июне 2022-го.

Стороны близки к договорённости, поскольку желание продолжить сотрудничество является обоюдным.

Кьяер выступает за "Милан" с января 2020 года, сыграл 61 матч, забил 1 гол и сделал 2 ассиста.

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