Кьяер: "Остановить Месси - это командная задача"

Защитник "Севильи" Симон Кьяер прокомментировал предстоящий матч против "Барселоны".

"Подобная игра является причиной того, почему я вообще начал играть в футбол. И именно поэтому я решил присоединиться к "Севилье" этим летом. Играть против лучших игроков мира, подобных Месси, - это настоящий вызов в твоей жизни. Никто из футболистов не способен остановить Месси - это командная задача" - приводит слова Кьяера FourFourTwo.

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