Кьяер перейдёт в "Севилью" в понедельник

Датский защитник "Фенербахче" Симон Кьяер вскоре перейдёт в "Севилью", сообщает AS.

По сведениям издания, сумма трансфера составит 12 миллионов евро. Официально о сделке будет объявлено в понедельник.

28-летний Кьяер выступал за "Фенербахче" с 2015 года, сыграл 88 матчей и забил 5 голов.

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