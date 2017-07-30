Кьяер перейдёт в "Севилью" в понедельник

Теги севильяфенербахчесимон кьяер

Кьяер перейдёт в "Севилью" в понедельник

Датский защитник "Фенербахче" Симон Кьяер вскоре перейдёт в "Севилью", сообщает AS.

По сведениям издания, сумма трансфера составит 12 миллионов евро. Официально о сделке будет объявлено в понедельник.

28-летний Кьяер выступал за "Фенербахче" с 2015 года, сыграл 88 матчей и забил 5 голов. 

Не пропустите: "Севилья" интересуется Тальяфико. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет чемпионат России 2017/2018?
Все опросы

главное

Прощание с турниром: "Ювентус" обыгрывает "Рому" в серии пенальти

Прощание с турниром: "Ювентус" обыгрывает "Рому" в серии пенальти

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид 38 93
2 Барселона 38 90
3 Атлетико Мадрид 38 78
4 Севилья 38 72
5 Вильярреал 38 67
6 Реал Сосьедад 38 64
7 Атлетик Бильбао 38 63
8 Эспаньол 38 56
9 Алавес 38 55
10 Эйбар 38 54
11 Малага 38 46
12 Валенсия 38 46
13 Сельта Виго 38 45
14 Лас Пальмас 38 39
15 Бетис 38 39
16 Депортиво Ла-Корунья 38 36
17 Леганес 38 35
18 Спортинг Хихон 38 31
19 Осасуна 38 22
20 Гранада 38 20
Полная таблица

топ-5 тегов